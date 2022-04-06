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Движение по улице Золоторожский Вал на юго-востоке Москвы временно перекрыли

Елена Самойлова

Город
Движение по улице Золоторожский Вал на юго-востоке Москвы временно перекрыли
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Евгений Самарин
Россия, Москва, улица Золоторожский Вал Карта всех событий

В связи с оперативными работами на улице Золоторожский Вал будет перекрыто движение. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в среду, 6 апреля.

Уточняется, что будет перекрыт участок дороги от дома 11, строение 29, до дома 11, строение 46.

— Перекрытый участок можно объехать по Волочаевской улице, — отметили в Telegram-канале дептранса.

Ранее москвичам назвали участки с затрудненным движением вечером 6 апреля.

На участках 85-го и 90-го километра МКАД, около дома 198 по проспекту Мира, дома 45 по Волгоградскому проспекту, на Рижской и Лужнецкой эстакадах — ограничение движения из-за строительных работ. В ведомстве отметили, что в вечерний час пик для поездок по городу рекомендуется использование общественного транспорта.

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