Победителей Субфедерального кубка финансовой грамотности определили в Москве

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, улица Сретенка, 28 Карта всех событий

В рамках III Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности в Москве впервые был разыгран Субфедеральный кубок финансовой грамотности по коммуникативным боям. Об этом в среду, 6 апреля, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

За победу сражались 24 команды из трех столичных вузов: Московского городского университета управления (МГУУ) правительства Москвы имени Ю. М. Лужкова, Российского государственного социального университета (РГСУ) и Московского городского педагогического университета. Подготовку вузов организовал Департамент финансов города Москвы.

Турнир прошел на площадке МГУУ правительства Москвы. В ходе дебатов командам за две минуты нужно было доказать свою точку зрения по предложенным темам в области финансовой грамотности. В состав жюри вошли представители Департамента финансов города Москвы, организаторы Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности, а также профессорско-преподавательский состав МГУУ правительства Москвы, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Победителями стала команда «Иллюминаты» МГУУ правительства Москвы. Кроме того, в скором времени им предстоит принять участие во Всероссийском чемпионате по финансовой грамотности Федерального кубка.

31 марта педагоги из 49 регионов приняли участие в семинаре по финансовой грамотности в Москве. Семинар преследовал цель познакомить учителей с методическими материалами по финансовой и бюджетной грамотности, появившимися после принятия новых Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) начального и основного общего образования.