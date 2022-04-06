Синоптик сообщил, что сезон ночных заморозков в Петербурге подходит к концу

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Некоторые районы Санкт-Петербурга все еще покрыты снегом, однако сильных морозов в ближайшем будущем ожидать не стоит. Об этом заявил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Он отметил, что в Ленобласти можно обнаружить сугробы высотой до 40 сантиметров. Но скоро снег начнет таять, так как ночью температуры перестанут опускаться до отрицательных отметок. По словам синоптика, город окажется в теплом секторе циклона, и наступит настоящая весна, передает Nation News.

— Мы попадем в теплый сектор циклона, скорее всего, больше не будет так холодно, таких низких температур в ночные часы, — отметил он.

6 апреля погоду в городе определяет североатлантический циклон «Мирелла». Петербуржцев ожидает мокрый снег и перепады температуры от минус пяти до плюс пяти градусов. Циклон покинет Северную столицу завтра, сообщает издание «Невские новости».

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала, что москвичей ожидает сильное потепление до конца недели. Так, 7 апреля воздух будет прогреваться до 11–13 градусов.