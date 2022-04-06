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Эксперты рассказали, как изменится курс доллара к середине апреля

Ирина Игнатенко

Экономика
Эксперты рассказали, как изменится курс доллара к середине апреля
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Аналитики дали прогноз, как изменится курс американской валюты к середине апреля.

Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин считает, что в ближайшее время сохранится ситуация, когда российская валюта будет мало реагировать и на внутренние, и на внешние факторы. Американская валюта продолжит колебаться в диапазоне 82–85 рублей. Выход за его границы будет кратковременным и может носить случайный характер, передает Life.ru.

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский уточнил, что российская валюта уже отыграла падение, которое началось в конце февраля. Российскую валюту резко укрепили продажи энергоресурсов за рубли. Но процесс дальнейшего укрепления будет непростым и медленным.

Тем не менее большинство аналитиков сходятся во мнении, что доллар по 80 рублей может стать вполне реалистичным прогнозом для середины апреля.

Политолог и экономист Александр Дудчак в комментарии ФАН добавил, что правительство приняло действенные меры по стабилизации экономики. В первую очередь сказались ограничение оттока капитала из страны и запрет на манипуляции с ценными бумагами и дивидендами за границей. По его мнению, даже новые ограничительные меры не смогут нанести серьезного урона экономике страны.

Страны Европы так или иначе вынуждены будут платить за российский газ в рублях. Об этом «Вечерней Москве» рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

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