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Диетолог назвала идеальный вариант для перекуса

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог назвала идеальный вариант для перекуса
Фото: depositphotos

Американский диетолог Джессика Болл назвала полезную и универсальную еду для перекуса. Речь идет об орехах.

По словам Болл, она добавляет этот продукт в рацион каждый день. Эту закуску удобно брать с собой. Орехи надолго дают чувство сытости.

Болл отметила, что, помимо удобства и вкуса, данный продукт обладает массой полезных свойств.

Орехи содержат много полезных жиров, клетчатки и белка, которые идут на пользу организму человека. Помимо этого, в этом продукте есть магний, цинк, фолат, а также витамин E. Эти вещества нужны для оптимальной работы всех органов. В частности, орехи помогут укрепить сердце и снизят вероятность возникновения диабета, передает МИР 24.

Если голод слишком сильный, диетолог отметила, что можно добавить к орехам сухофрукты, яблоко, сыр или темный шоколад.

Ранее врачи сообщили, что добавление репы в рацион поможет избавиться от жира на животе за несколько недель. По их словам, этот овощ полезен для здоровья благодаря высокой концентрации клетчатки.

Источник: mir24.tv

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