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Реконструкция дата-центра на территории бывшей промзоны «Южный порт» завершилась

Лейла Алиева

Город
Реконструкция дата-центра на территории бывшей промзоны «Южный порт» завершилась
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, Остаповский проезд, 22с4 Карта всех событий

Реконструкцию дата-центра на территории бывшей промышленной зоны «Южный порт» завершили. Об этом в среду, 6 апреля, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— Введено в эксплуатацию административно-производственное здание общей площадью 11 тысяч квадратных метров, здесь разместится центр обработки данных. Строение состоит из двух корпусов переменной этажности (от двух до пяти этажей). Это первая очередь реконструкции, в дальнейшем на его территории будет обустроена парковка для автомобилей, — рассказал Левкин.

По его словам, на территории бывшей промзоны «Южный порт» появятся жилые кварталы, скверы, транспортная инфраструктура. Маятниковая миграция и нагрузка на транспорт сократятся благодаря новым рабочим местам в жилых районах. Здание расположено на юго-востоке столицы, в Текстильщиках, по адресу Остаповский проезд, дом 22, строение 4, пишет официальный сайт мэра Москвы.

26 марта заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил о том, что дорогу от Люблинской улицы до будущей станции «Южный порт» планируется достроить в 2023 году.

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