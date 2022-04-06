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Собянин и Белоусов провели совещание рабочей группы Госсовета по экономическим вопросам

Александр Афонин

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Собянин и Белоусов провели совещание рабочей группы Госсовета по экономическим вопросам
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин и первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов провели селекторное совещание рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по экономическим вопросам и противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 6 апреля, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Собянин проинформировал членов рабочей группы о реализации программ кредитования малого и среднего бизнеса, промышленности и других отраслей экономики. Также велось обсуждение дополнительных предложений руководителей субъектов Российской Федерации о поддержке системы здравоохранения, строительства и других отраслей в регионах.

Мэр столицы сообщил, что накануне президент России Владимир Путин выделил более 150 миллиардов рублей на поддержку сельского хозяйства и пищевой промышленности. По мнению Собянина, решение российского лидера обеспечит продовольственную безопасность всей страны, передает официальный сайт мэра Москвы.

На совещании дополнительно рассматривались вопросы помощи таким отраслям, как здравоохранение и строительство в регионах.

Ранее Сергей Собянин выделил 5,5 миллиарда на организацию грузовых авиаперевозок в Москву.

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