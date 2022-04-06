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Московские врачи вылечили от коронавируса более 2,5 миллиона человек

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Московские врачи вылечили от коронавируса более 2,5 миллиона человек
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Столичные врачи вылечили более 2,5 миллиона человек от коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 6 апреля, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

— В городе выздоровел еще 1221 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего от инфекции вылечились более 2,5 миллиона человек, — передают в оперштабе.

За прошедшие сутки в столице выявлено 1072 новых случая заражения COVID-19. Госпитализированы 196 человек, а к аппаратам ИВЛ подключены 77 человек.

18 пациентов скончались, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат теста на COVID-19.

Московские врачи вылечили от коронавируса более 2,5 миллиона человек Фото: Оперштаб

6 апреля руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал о том, что в России не было обнаружено случаев инфицирования новым вариантом коронавирусной инфекции ХЕ. Он добавил, что в настоящее время заболеваемость коронавирусом в стране находится на самых низких показателях за все время пандемии.

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