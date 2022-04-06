Андрей Бочкарев: Западный вестибюль станции «Каховская» открыли после реконструкции

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Большая кольцевая линия, метро Каховская Карта всех событий

Завершилась реконструкция западного вестибюля станции «Каховская» Большой кольцевой линии. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Работы проводились в рамках реконструкции участка бывшей Каховской линии метро для его интеграции в состав БКЛ. В настоящий момент Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию, вестибюль готов к приему пассажиров, — рассказал заммэра.

Бочкарев отметил, что в ходе реконструкционных работ были обновлены инженерные коммуникации, включая системы вентиляции, канализации, диспетчеризации, видеонаблюдения и оплаты проезда.

Стены вестибюля теперь облицованы плитами из полированного мрамора «Саянский» и «Россо-Леванто». На полу уложены полированные плиты из гранита «Сибирский» и «Габродиабаз», а в холодных зонах установлена термообработанная нескользящая плитка. Витражи исполнены из нержавеющей стали с противоударным стеклом «триплекс». Была проведена работа по отделке внутренних помещений, добавил заместитель мэра.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко сказал, что строительные работы по интеграции Каховской линии в состав БКЛ находятся под тщательным контролем. Поэтому на всех этапах работ привлекался Центр экспертиз. Его специалисты выполняли комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ и применяемых материалов.

До этого Бочкарев сообщил, что в столице более чем на 30 процентов выполнен план по вводу недвижимости.