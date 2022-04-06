Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Песков заявил об отсутствии оснований для дефолта в России

Полина Долганова

Экономика
Песков заявил об отсутствии оснований для дефолта в России
Фото: Администрация президента РФ

В России не наблюдается оснований для реального дефолта. Об этом в среду, 6 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, такая экономическая ситуация создается западной стороной искусственным путем.

Он также добавил, что в том случае, если блокировка платежей по евробондам будет продолжаться, Россия будет платить в рублях.

— По деталям лучше обращаться в Центробанк, но еще раз: Россия обладает всеми необходимыми ресурсами для обслуживания своих долгов, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

До этого Министерство финансов Российской Федерации впервые исполнило в рублях обязательства по евробондам перед иностранными держателями в размере 649,2 миллиона долларов. Об этом в среду, 6 апреля, сообщили в ведомстве. Уточняется, что выплата была реализована в российской валюте из-за отказа иностранной банковской организации исполнить поручения в валюте.

На этой неделе США запретили России оплачивать свой суверенный долг из средств, которые заморожены в американских банках. Таким образом Штаты надеются вынудить нашу страну израсходовать оставшиеся у нее долларовые резервы. В беседе с «Вечерней Москвой» аналитик и профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита РАНХиГС Юрий Юденков оценил сложившуюся ситуацию и предположил, какие шаги может предпринять Россия.

Читайте также:
Дмитрий Песков Россия дефолт
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Беспечно жить нараспашку нельзя

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Открытый взгляд на перспективу

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Молодежь выбирает округа

Александр Лосото
Александр Лосото

И старость обернем в радость

Игорь Угольников
Игорь Угольников

Мечта, которая объединяет

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Назло нам заморозят себя

Георгий Бовт
Георгий Бовт

НАТО вовремя не распустили

Все мнения
О проекте