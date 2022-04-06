Песков заявил об отсутствии оснований для дефолта в России

Фото: Администрация президента РФ

В России не наблюдается оснований для реального дефолта. Об этом в среду, 6 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, такая экономическая ситуация создается западной стороной искусственным путем.

Он также добавил, что в том случае, если блокировка платежей по евробондам будет продолжаться, Россия будет платить в рублях.

— По деталям лучше обращаться в Центробанк, но еще раз: Россия обладает всеми необходимыми ресурсами для обслуживания своих долгов, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

До этого Министерство финансов Российской Федерации впервые исполнило в рублях обязательства по евробондам перед иностранными держателями в размере 649,2 миллиона долларов. Об этом в среду, 6 апреля, сообщили в ведомстве. Уточняется, что выплата была реализована в российской валюте из-за отказа иностранной банковской организации исполнить поручения в валюте.

На этой неделе США запретили России оплачивать свой суверенный долг из средств, которые заморожены в американских банках. Таким образом Штаты надеются вынудить нашу страну израсходовать оставшиеся у нее долларовые резервы. В беседе с «Вечерней Москвой» аналитик и профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита РАНХиГС Юрий Юденков оценил сложившуюся ситуацию и предположил, какие шаги может предпринять Россия.