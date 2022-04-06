Названы факторы, обеспечивающие устойчивость стройкомплекса Подмосковья в условиях санкций

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Подмосковные застройщики продолжают активную деятельность, несмотря на вызванные санкциями сложности. Как строительному комплексу региона удается сохранить устойчивость в изменившихся экономических условиях, рассказал вице-президент общественной организации «Опора России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» в Московской области Евгений Шлеменков.

Он отметил, что имеются сложности с поставками строительных материалов, комплектующих, машин и механизмов из-за рубежа, но эти проблемы решаемы. Имеющиеся запасы дают возможность выполнить план текущего года, поэтому неприятности дольщикам не грозят.

Кроме того, отрасль поддерживают федеральные и региональные власти.

— На сегодняшний день федеральная и областная власти наперегонки стараются сделать все, чтобы строительный комплекс не остановился. Он является локомотивом для сопредельных отраслей, поэтому останавливать его совершенно не в интересах ни экономики, ни социальной сферы, — отметил он в комментарии «Радио 1» .

Шлеменков добавил, что поддержка касается различных аспектов долевого строительства. Это и льготная ипотека, и возможности по компенсации части ипотечных процентов через застройщика, и возможность пользоваться средствами, которые находятся на эскроу-счетах.

В столице 50 тысяч жителей переехали в новые квартиры по программе реновации. Об этом 6 апреля сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.