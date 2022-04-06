В Петербурге может появиться улица имени Владимира Жириновского

В Петербурге предложили переименовать одну из улиц в исторической части города и назвать ее в честь бессменного лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщила председатель комитета по борьбе с коррупцией при Санкт-Петербургском региональном отделении партии Анна Замараева
По ее словам, такая инициатива обсуждалась ранее, но решение не было принято. Теперь после печальной вести о смерти политика, этот вопрос нужно поднять снова.
— Мы хотели бы переименовать улицу Маркина и назвать ее в честь Владимира Жириновского, как раз на этой улице в Петроградском районе города располагается приемная партии ЛДПР, — подчеркнула Замараева в комментарии «Невским новостям».
Расположенная в Петроградском районе улица Маркина была так названа в 1939 году в честь матроса Балтийского флота и революционера. До этого она именовалась Олонецкой в честь карельского города.
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У себя на даче, 1984 год / Фото: РИА Новости
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На митинге во время своей предвыборной поездки, 1994 год / Фото: РИА Новости
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Среди коллег во время перерыва в заседаниях Государственной Думы / Фото: РИА Новости
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Владимир Жириновский и его супруга Галина после венчания в день 25-летия совместной жизни, 1996 год / Фото: РИА Новости
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Фото: РИА Новости
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1996 год / Фото: РИА Новости
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На митинге протеста против бомбардировки Ирака у посольства США, 1996 год / Фото: РИА Новости
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2003 год / Фото: РИА Новости
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Владимир Жириновский поздравил заключенных женщин и сотрудниц московского следственного изолятора №6 с Международным женским днем, 2006 год / Фото: РИА Новости
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Владимир Жириновский продает собранную в совхозе клубнику на Даниловском рынке в Москве, 2010 год / Фото: РИА Новости
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2010 год / Фото: РИА Новости
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1995 год / Фото: Борис Кавашкин /ИТАР-ТАСС
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Предвыборный митинг у метро «Сокольники», 1993 год / Кавашкин Борис/Фотохроника ТАСС
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1992 год / Смольский Сергей/Фотохроника ТАСС
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Владимир Жириновский после купания в проруби в Серебряном бору, 2006 год / Фото: ИТАР-ТАСС/ Александр Саверкин
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Во время церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата, 2005 год / Фото: ИТАР-ТАСС/ Федор Савинцев
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Во время сбора клубники в совхозе имени Ленина, 2006 год / Фото: ИТАР-ТАСС/ Григорий Тамбулов
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Турнир по футболу между командами фракций Госдумы РФ на стадионе «Лужники», 2013 год / Фото: ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин
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Во время встречи с жителями города на пляже в Серебряном бору, 2013 год / Фото: ИТАР-ТАСС/ Павел Головкин
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1997 год / Мусаэльян Владимир/Фотохроника ТАСС
О смерти Владимира Жириновского стало известно 6 апреля. Глава партии ЛДПР долгое время пытался справиться с последствиями коронавирусной инфекции, передает ФАН.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной российского политика Владимира Жириновского.
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