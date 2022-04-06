В Петербурге может появиться улица имени Владимира Жириновского

Фото: Пресс-служба Госдумы

В Петербурге предложили переименовать одну из улиц в исторической части города и назвать ее в честь бессменного лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщила председатель комитета по борьбе с коррупцией при Санкт-Петербургском региональном отделении партии Анна Замараева

По ее словам, такая инициатива обсуждалась ранее, но решение не было принято. Теперь после печальной вести о смерти политика, этот вопрос нужно поднять снова.

— Мы хотели бы переименовать улицу Маркина и назвать ее в честь Владимира Жириновского, как раз на этой улице в Петроградском районе города располагается приемная партии ЛДПР, — подчеркнула Замараева в комментарии «Невским новостям».

Расположенная в Петроградском районе улица Маркина была так названа в 1939 году в честь матроса Балтийского флота и революционера. До этого она именовалась Олонецкой в честь карельского города.

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О смерти Владимира Жириновского стало известно 6 апреля. Глава партии ЛДПР долгое время пытался справиться с последствиями коронавирусной инфекции, передает ФАН.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной российского политика Владимира Жириновского.