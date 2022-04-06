Депутат МГД: Транспортная инфраструктура Москвы продолжит развитие благодаря механизмам импортозамещения

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Столичная транспортная инфраструктура будет активно развиваться благодаря внедренным механизмам импортозамещения. Об этом в среду, 6 апреля, сообщил заместитель председателя Мосгордумы Степан Орлов.

— Благодаря успешной политике импортозамещения, проводимой в прошлые годы правительством, столице есть на что рассчитывать... Пример такой работы — это транспортная отрасль, где расширение парка современного транспорта опирается на отечественные производства, — сказал депутат.

Он также отметил, что столичный регион продолжает вносить колоссальный вклад в поддержание стабильности в экономике всей страны, несмотря на сложившуюся непростую ситуацию. По его словам, в городе идет активная реализация всех намеченных планов, работы по госзаказу, а также развитие социально важных проектов, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Во вторник, 5 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин заявил о формировании долгосрочного заказа на поставки новых электробусов и вагонов метро. Глава города отметил положительные результаты в процессе импортозамещения. По его словам, столица перестала закупать импортную технику в транспортной сфере.