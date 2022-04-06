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Премьер Венгрии Орбан пригласил Путина на мирные переговоры

Георгий Соланович

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Премьер Венгрии Орбан пригласил Путина на мирные переговоры
Фото: Администрация президента РФ

Премьер Венгрии Виктор Орбан пригласил президента России Владимира Путина на мирные переговоры в Венгрию. Об этом в среду, 6 апреля, сообщило агентство Reuters.

Венгерский премьер во время пресс-конференции также добавил, что провел с российским лидером переговоры.

— Орбан заявил, что пригласил Путина на мирные переговоры в Венгрию при участии украинского и французского президентов, а также канцлера Германии. Он сказал, что ответ Путина был положительным, но Путин сказал, что у него будут условия, — передает РИА Новости.

До этого премьер-министр Венгрии в ответ на обвинения президента Украины Владимира Зеленского заявил, что власти страны отстаивают интересы нации и выступают на своей стороне. Орбан добавил, что вопрос участия НАТО и ЕС в конфликте на Украине всегда будет поводом для споров и дебатов.

Накануне Зеленский осудил Венгрию за то, что та выступает против расширения санкций в отношении России и не поддерживает введение бесполетной зоны над Украиной.

НАТО не считает себя частью конфликта на Украине и не планирует направлять туда силы Североатлантического альянса. Об этом в среду, 23 марта, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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