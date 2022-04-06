Задержанный в Херсоне агент СБУ готовил убийство российского блогера

Фото: Минобороны РФ

Агент СБУ, задержанный военными РФ в Херсоне, признался в подготовке убийства пророссийского блогера в среду, 6 апреля.

— Ко мне обратились с заказом ликвидировать блогера. За работу — 10 тысяч долларов. Нужны были компоненты для взрывного устройства, — заявил задержанный во время допроса.

Агент Службы безопасности Украины после начала спецоперации ВС РФ был назначен командующим роты батальона «Херсон-1». Отряду задержанного была поставлена задача занять позицию на Антоновском мосту в Херсоне, однако он, отправив подчиненных на выполнение, сбежал домой на своей машине.

За несколько дней до задержания агент получил от куратора СБУ новое распоряжение: ликвидировать блогера. Российские силовики задержали мужчину, при нем была справка из психиатрического диспансера и поддельные документы, передает РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая потребовала незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.