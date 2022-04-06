Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Задержанный в Херсоне агент СБУ готовил убийство российского блогера

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Задержанный в Херсоне агент СБУ готовил убийство российского блогера
Фото: Минобороны РФ

Агент СБУ, задержанный военными РФ в Херсоне, признался в подготовке убийства пророссийского блогера в среду, 6 апреля.

— Ко мне обратились с заказом ликвидировать блогера. За работу — 10 тысяч долларов. Нужны были компоненты для взрывного устройства, — заявил задержанный во время допроса.

Агент Службы безопасности Украины после начала спецоперации ВС РФ был назначен командующим роты батальона «Херсон-1». Отряду задержанного была поставлена задача занять позицию на Антоновском мосту в Херсоне, однако он, отправив подчиненных на выполнение, сбежал домой на своей машине.

За несколько дней до задержания агент получил от куратора СБУ новое распоряжение: ликвидировать блогера. Российские силовики задержали мужчину, при нем была справка из психиатрического диспансера и поддельные документы, передает РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая потребовала незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Читайте также:
Украина Россия Задержания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Беспечно жить нараспашку нельзя

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Открытый взгляд на перспективу

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Молодежь выбирает округа

Александр Лосото
Александр Лосото

И старость обернем в радость

Игорь Угольников
Игорь Угольников

Мечта, которая объединяет

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Назло нам заморозят себя

Георгий Бовт
Георгий Бовт

НАТО вовремя не распустили

Все мнения
О проекте