Фото: Прокуратура Москвы

Прокуратура просит назначить участникам конфликта в метро по три года лишения свободы. Об этом в среду, 6 апреля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова.

По ее словам, гособвинитель прокуратуры Московского метрополитена просил суд назначить каждому из трех обвиняемых в хулиганстве в метро, по три года лишения свободы.

Уточняется, что отбывать наказание они должны в исправительной колонии общего режима.

16 октября 2021 года виновники конфликта на станции «Текстильщики» были арестованы.

Напомним, 12 октября 2021 года на станции метро «Текстильщики» несколько человек начали приставать к девушке. За нее вступился другой пассажир, а позже и многие другие очевидцы событий. В результате злоумышленников высадили на станции метро и задержали. Позже в МВД сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал.

16 октября СК задержал виновников конфликта и предъявил им обвинения. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».