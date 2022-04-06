Песков допустил разрыв дипотношений с Францией из-за высылки дипломатов РФ

Фото: Администрация президента РФ

Высылка российских дипломатов из Франции может привести к полному разрыву дипломатических отношений между Москвой и Парижем. Об этом в среду, 6 апреля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Высылка дипломатов — это решение, которое закрывает окно для дипломатии, а ее усилия особенно необходимы в подобных ситуациях... Если эта практика продолжится, то есть есть потенциальный риск того, что это (полный разрыв дипотношений между Францией и Россией — прим. «ВМ») произойдет, — передает слова Пескова ТАСС.

4 апреля французское правительство решило выслать из страны дипломатов РФ, чьи действия якобы идут вразрез с безопасностью страны. В МИД Франции добавили, что действия Парижа являются частью общеевропейского подхода. На телеканале BFM TV сообщалось, что высылке из государства подлежат 30 сотрудников дипломатической миссии.

6 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия даст ответ на каждый недружественный шаг в отношении Москвы. Она отметила, что последние действия Запада, которые касаются выдворения дипломатов из стран, приводят к анабиозу двусторонних отношений.