ВС России ракетами уничтожили топливную базу в Харьковской области

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России высокоточными ракетами уничтожили топливную базу ВСУ в Харьковской области. Об этом в среду, 6 апреля, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

— Высокоточными ракетами воздушного базирования в Харьковской области уничтожена топливная база в районе населенного пункта Чугуев, с которой осуществлялись поставки горючего для техники украинских войск, — заявил он.

Кроме того, ВС РФ уничтожили скопление иностранной боевой техники и вооружения на железнодорожной станции Лозовая. Также за сутки российские солдаты поразили 34 военных объекта ВСУ, в том числе два склада и артиллерийскую батарею.

Всего с начала проведения спецоперации на Украине, по словам Конашенкова, российские солдаты уничтожили 1 987 украинских танков и бронемашин, 216 реактивных установок залпового огня, 408 беспилотников, 125 самолетов, 93 вертолета, 227 зениток, 862 артиллерийские установки и 1 888 единиц военной автотехники, передает ТАСС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая потребовала незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.