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Макрон назвал возмутительной критику премьером Польши диалога Франции и РФ

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Макрон назвал возмутительной критику премьером Польши диалога Франции и РФ
Фото: flickr/councilofeurope

Критика со стороны польского премьера Матеуша Моравецкого в отношении диалога между Парижем и Москвой ничем не обоснована и возмутительна. Об этом в среду, 6 апреля, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

— Эти заявления являются совершенно необоснованными и возмутительными. Но они меня не удивили, поскольку Моравецкий вмешивается во французскую избирательную кампанию, — заявил он.

Макрон также подчеркнул важность поддержания диалога с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

До этого Матеуш Моравецкий предложил приостановить выдачу виз гражданам России в рамках нового пакета санкций. Очередные ограничительные меры, считает он, должны быть созданы быстро.

Спецоперация России на Украине привела к серьезной реакции международного сообщества. Западный мир, включая страны Евросоюза, Великобританию и США, ввел в отношении России санкции. Рестрикции коснулись самых разных отраслей, в том числе поставок высокотехнологической продукции. О том, как Россия будет бороться с недружественными шагами иностранных государств, — в материале «Вечерней Москвы».

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