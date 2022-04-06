Макрон назвал возмутительной критику премьером Польши диалога Франции и РФ

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Критика со стороны польского премьера Матеуша Моравецкого в отношении диалога между Парижем и Москвой ничем не обоснована и возмутительна. Об этом в среду, 6 апреля, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

— Эти заявления являются совершенно необоснованными и возмутительными. Но они меня не удивили, поскольку Моравецкий вмешивается во французскую избирательную кампанию, — заявил он.

Макрон также подчеркнул важность поддержания диалога с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

До этого Матеуш Моравецкий предложил приостановить выдачу виз гражданам России в рамках нового пакета санкций. Очередные ограничительные меры, считает он, должны быть созданы быстро.

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