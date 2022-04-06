Госдума юридически проработала вопрос усыновления детей-сирот из ДНР российскими семьями

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Госдума и Минпросвещения РФ подготовили договор с ДНР, позволяющий российской семье законно усыновить ребенка-сироту из Донецкой народной республики. Об этом в среду, 6 апреля, сообщила заместитель председателя ГД Анна Кузнецова.

— Если говорить конкретно о том, что следующим шагом может быть в деле усыновления детей, поскольку понятно, что в семье им будет лучше всего, то мы вместе с Министерством просвещения проработали проект международного договора, который может быть заключен между нами. И это может стать таким правовым шагом для решения данного вопроса, — заявила она.

По словам заместителя председателя Совета Федерации, секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака, для создания законодательной базы заключения договора между РФ и ДНР была создана контактная группа из депутатов, сенаторов и специалистов в данной области.

Турчак резюмировал, что дорожная карта по вопросу усыновления детей-сирот из Донецкой народной республики будет разработана до 13 апреля, поправки в законодательство будут внесены максимально быстро, передает ТАСС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая потребовала незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.