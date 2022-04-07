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Почти 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Юлия Курганова

Город
Почти 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Около 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали три рейса и девять отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержан один рейс и один отменен. А в аэропорту Внуково задержали три рейса и двенадцать отменили.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

Росавиация продлила до 13 апреля режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России. До 03:45 по московскому времени 13 апреля 2022 года продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

25 марта в пресс-службе аэропорта Домодедово сообщили о переходе на весенне-летний режим работы.

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