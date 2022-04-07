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Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве в апреле

Юлия Курганова

Общество
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве в апреле
Фото: Pexels

Вакансия врача стоматолога-ортопеда, которому в одной из клиник Москвы готовы платить 500 тысяч рублей в месяц, стала самой дорогой в апрельской подборке сервиса по поиску работы SuperJob.

— В апреле в топ высокооплачиваемых позиций вошли вакансии руководителей высшего и среднего звена, программистов, менеджеров сферы продаж. В Москве, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Перми в топе зарплатных предложений марта — врачи, — сообщили аналитики.

Они проанализировали 110 тысяч вакансий в 16 крупных российских городах.

Также в столице в топ высокооплачиваемых попала вакансия руководителя по управлению организационными изменениями с заработной платой в 300 тысяч рублей. Еще в списки самых востребованных и высокооплачиваемых специалистов во всех городах вошли программисты и разработчики.

Отмечается, что наибольший прирост количества вакансий за неделю показала сфера услуг: плюс 8 процентов за счет увеличения спроса на работников автосервисов, в ритейле и снабжении вакансий стало больше на 2 процента, спрос на сотрудников административно-хозяйственных отделов увеличился тоже на 2 процента, передает РИА Новости.

Уполномоченный по правам человека в Подмосковье Екатерина Семенова сообщила, что находящиеся в поиске работы жители Московской области могут выбрать одну из 60 тысяч свободных вакансий на областном рынке труда. В регионе представлено около 20 тысяч вакансий в сфере строительства, столько же в транспорте, 4 тысячи — в торговле. Уделяется внимание переобучению людей.

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