Врач-отоларинголог рассказал о причинах появления одышки

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Врач-отоларинголог, пульмонолог, доктор медицинских наук Александр Пурясев сообщил, что одышка является защитным механизмом, помогающим спасти человека от гипоксии — низкого содержания кислорода в крови.

Одна из причин, которая может привести к ее появлению, — тревожные новости, рассказал медик.

— Сейчас напряженное время, люди следят за новостями, нервничают. А когда человек волнуется, повышается частота дыхания, — пояснил врач в интервью программе «Доктор 24».

Также, по словам Пурясева, нарушение ритма дыхания может появляться и при серьезных заболеваниях. Среди них пониженная функция щитовидной железы — гипотиреоз, при которой падает уровень тиреоидных гормонов в крови.

На фоне гормонального дисбаланса появляется риск развития бронхолегочных заболеваний и развития бронхиальной астмы, добавил пульмонолог.

Нарушение ритма дыхания может быть и при гипертонической болезни, подчеркнул Пурясев. Один из симптомов, который должен насторожить, — одышка при легких физических нагрузках. Еще одна причина — аневризма головного мозга, передает «Москва 24».

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