Фармаколог рассказала, что должно быть в аптечке у людей старше 35 лет

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В домашней аптечке у людей 35-летнего возраста обязательно должен быть тонометр. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщила главный клинический фармаколог департамента здравоохранения Москвы Марина Журавлева во Всемирный день здоровья.

— В семье, которая имеет людей разного возраста, всегда желательно иметь тонометр, термометр. Обязательно нужно иметь тонометр, начиная с 35 лет и старше. Желательно контролировать артериальное давление, чтобы знать — оно нормальное или повышается, и тогда необходимо искать причину повышения, — объяснила Журавлева.

По ее словам, при повышенном артериальном давлении в молодом возрасте обязательно необходимо проконсультироваться со специалистом, чтобы выяснить его причины. Также она подчеркнула, что до 18 лет тонометр не требуется, если нет подтвержденного сердечно-сосудистого заболевания, пишут РИА Новости.

До этого клинический фармаколог столичного Департамента здравоохранения Марина Журавлева рассказала, как собрать аптечку перед уходом в отпуск, чтобы не испортить отдых. В первую очередь эксперт настаивает на том, чтобы каждый турист брал с собой термометр и тонометр для измерения артериального давления, а также антигистаминные препараты.