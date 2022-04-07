Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Фармаколог рассказала, что должно быть в аптечке у людей старше 35 лет

Лейла Алиева

Общество
Фармаколог рассказала, что должно быть в аптечке у людей старше 35 лет
Фото: pixabay.com

В домашней аптечке у людей 35-летнего возраста обязательно должен быть тонометр. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщила главный клинический фармаколог департамента здравоохранения Москвы Марина Журавлева во Всемирный день здоровья.

— В семье, которая имеет людей разного возраста, всегда желательно иметь тонометр, термометр. Обязательно нужно иметь тонометр, начиная с 35 лет и старше. Желательно контролировать артериальное давление, чтобы знать — оно нормальное или повышается, и тогда необходимо искать причину повышения, — объяснила Журавлева.

По ее словам, при повышенном артериальном давлении в молодом возрасте обязательно необходимо проконсультироваться со специалистом, чтобы выяснить его причины. Также она подчеркнула, что до 18 лет тонометр не требуется, если нет подтвержденного сердечно-сосудистого заболевания, пишут РИА Новости.

До этого клинический фармаколог столичного Департамента здравоохранения Марина Журавлева рассказала, как собрать аптечку перед уходом в отпуск, чтобы не испортить отдых. В первую очередь эксперт настаивает на том, чтобы каждый турист брал с собой термометр и тонометр для измерения артериального давления, а также антигистаминные препараты.

Читайте также:
Здоровье Медицина советы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Беспечно жить нараспашку нельзя

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Открытый взгляд на перспективу

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Молодежь выбирает округа

Александр Лосото
Александр Лосото

И старость обернем в радость

Игорь Угольников
Игорь Угольников

Мечта, которая объединяет

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Назло нам заморозят себя

Георгий Бовт
Георгий Бовт

НАТО вовремя не распустили

Все мнения
О проекте