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Валерия рассказала, как забрала дочь из швейцарской школы из-за пьянок и наркотиков

Лейла Алиева

Общество
Валерия рассказала, как забрала дочь из швейцарской школы из-за пьянок и наркотиков
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Певица Валерия рассказала, что ей пришлось забрать свою дочь Анну Шульгину из школы в Швейцарии в 13 лет из-за наркотиков и пьянок ее одноклассниц.

— Дочка жила по их правилам и их интересами. Тесты на наркотики в школе делались регулярно, и у нее все они были отрицательные. Но она взаимодействовала с девочками и рассказывала, что видела жуткие истории с ломками и прочим ужасом. Вот такая элитная школа, — рассказала Валерия.

Через год после учебы Анна вернулась в Россию на каникулы. Осенью перед отъездом в Швейцарию она внезапно пропала, сказав матери, что решила попрощаться с друзьями. Но девушка вернулась намного позже назначенного времени — в слезах, с потекшим макияжем и пьяной.

— Конечно, она получила от меня по полной. Тогда я дала ей затрещину в первый и последний раз в жизни. А на следующий день мы решили, что ни в какую школу она не поедет, — поделилась певиц в беседе с 7Дней.ru.

После этого инцидента Анна продолжила учиться дистанционно по школьной программе, а через год и вовсе перешла в московскую школу. На этот раз девушку ежедневно провожал и встречал из школы личный охранник.

17 марта дочь певицы Валерии и продюсера Александра Шульгина Shena поделилась, что с 10 лет ее мучили панические атаки, которые случались из-за пережитого стресса. Отец девушки злоупотреблял спиртным и нередко распускал руки.

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