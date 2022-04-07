Ольга Бузова пожаловалась подписчикам, что не может похудеть

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Телеведущая Ольга Бузова пожаловалась своим подписчикам, что не может похудеть.

В конце 2021 года она набрала вес из-за гормональных препаратов, которые принимала во время госпитализации для лечения травмы руки, полученной на ледовом шоу. На данный момент Бузова поставила перед собой цель — сбросить шесть килограммов веса всего за месяц.

— На спорте вторую неделю, только что-то вес пока не уходит. Знаю, что нужно время, чтобы организм запустился, но всегда же хочется все и сразу, еще бы не есть на ночь, было бы вообще все шикарно, — поделилась телеведущая на своей странице в социальной сети.

Публикацию звезда подкрепила видеозаписью своей тренировки в зале. При этом она отметила, что борется с лишним весом с тринадцати лет, пишет Пятый канал.

4 апреля эндокринолог Лада Вагапова предупредила об опасностях экспресс-диеты Бузовой. По ее словам, звезда рискует не только нарушить все процессы внутри организма, но и остаться бесплодной. Эндокринолог отметила — безопаснее будет сбрасывать по одному килограмму в месяц.