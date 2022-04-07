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Синоптик рассказал, когда в Петербург придет настоящая весна

Ирина Игнатенко

Общество
Синоптик рассказал, когда в Петербург придет настоящая весна
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Жителям Петербурга не стоит ждать теплой и сухой погоды до середины месяца. В ближайшие несколько недель город ожидают перепады температуры с осадками в виде мокрого снега. Об этом рассказал главный синоптик гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов.

По словам синоптика, небольшое потепление начнется со следующей недели. Температура будет колебаться от плюс трех до плюс восьми градусов. Ощутимое потепление петербуржцев ждет в течение третьей декады месяца, начиная с 20-го числа. Столбики термометров в отдельные дни поднимутся до семнадцати градусов. Ночные температуры также будут положительными, не ожидается серьезных осадков, передает издание «Невские новости».

На текущей неделе самым теплым днем будет пятница, 8 апреля. Днем в Петербурге прогнозируется до десяти градусов выше нуля и дождь, передает ФАН.

В среду, 6 апреля, из Москвы и Московской области поступали сообщения о резком ухудшении погодных условий: на улицах столицы бушевала метель, наблюдались сильные порывы ветра и мокрый снег.

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