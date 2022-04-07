Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

МО РФ опубликовало видео пуска крылатых ракет «Калибр» по наземным целям на территории Украины

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
МО РФ опубликовало видео пуска крылатых ракет «Калибр» по наземным целям на территории Украины
Фото: depositphotos

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли по объектам военной инфраструктуры Украины ракетный удар высокоточным оружием. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

Видео: Минобороны РФ

— Экипаж фрегата Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами «Калибр» по наземным целям на территории Украины, — говорится в сообщении.

1 апреля Минобороны опубликовало видео с моментом захвата группы модернизированных танков ВСУ. В ведомстве отметили, что экипаж противника отошел без сопротивления. В ролике показаны четыре украинских танка Е-64БВ. Данные модели танков оборудованы ночными тепловизионными прицелами и наблюдательными приборами, а также средствами связи и навигации натовского образца.

В этот же день Минобороны показало видео с работой экипажей вертолетов российской авиации Ка-52. На кадрах продемонстрирован момент уничтожения позиций замаскированной украинской броневой техники. Авиация выполняла задачу на малых высотах.

Читайте также:
Украина Минобороны Ракеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Михаил Девятьяров
Михаил Девятьяров

Детям есть к чему стремиться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Искусствовреды и испанский стыд

Никита Масленников
Никита Масленников

Параллельный импорт будет держать в тонусе

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Молодежь выбирает округа

Александр Лосото
Александр Лосото

И старость обернем в радость

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Назло нам заморозят себя

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Финита ля комедия

Все мнения
О проекте