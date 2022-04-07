МО РФ опубликовало видео пуска крылатых ракет «Калибр» по наземным целям на территории Украины

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Вооруженные силы Российской Федерации нанесли по объектам военной инфраструктуры Украины ракетный удар высокоточным оружием. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

Видео: Минобороны РФ

— Экипаж фрегата Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами «Калибр» по наземным целям на территории Украины, — говорится в сообщении.

1 апреля Минобороны опубликовало видео с моментом захвата группы модернизированных танков ВСУ. В ведомстве отметили, что экипаж противника отошел без сопротивления. В ролике показаны четыре украинских танка Е-64БВ. Данные модели танков оборудованы ночными тепловизионными прицелами и наблюдательными приборами, а также средствами связи и навигации натовского образца.

В этот же день Минобороны показало видео с работой экипажей вертолетов российской авиации Ка-52. На кадрах продемонстрирован момент уничтожения позиций замаскированной украинской броневой техники. Авиация выполняла задачу на малых высотах.