Синоптик Леус: Пик потепления ожидается в Москве в пятницу, 8 апреля

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Синоптическую ситуацию в конце текущей недели в столичном регионе будет определять циклон. В результате погодные условия будут очень часто меняться — от дождя до мокрого снега. При этом температурный фон может достигать 8–14 градусов с положительными отметками. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил метеоролог, ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, в столице в ближайшие дни ожидается потепление, пик которого придется на пятницу, 8 апреля:

— В этот день в столице столбики термометров достигнут плюс 14–16 градусов, а ночью опустятся максимум до 3–6 градусов. В последующие пять дней в городе ожидается облачная, но достаточно теплая погода с частыми колебаниями атмосферного давления и температурой плюс 9–14 градусов днем. Ночью эти показатели будут опускаться максимум до 3–4 градусов.

В выходные столица будет находиться на периферии циклона. Ожидается облачная с прояснениями погода:

— В ночные часы — от плюс 4 до 7 градусов в Москве, а в области — от 3 до 8 градусов с положительными значениями. Дневные показатели достигнут в субботу и воскресенье плюс 10–13 градусов в столице и плюс 9–14 — в Подмосковье.

В заключение Леус отметил, что на протяжении всей недели местами в столице возможны дожди и мокрый снег.