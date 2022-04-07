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Российского посла вызвали во французский МИД

Полина Долганова

В мире
Российского посла вызвали во французский МИД
Фото: Unsplash

Российского посла Алексея Мешкова вызвали в МИД Франции. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщил глава французского ведомства Жан-Ив Ле Дриан.

— Я принял решение сегодня утром вызвать в МИД российского посла, — приводит слова министра ТАСС.

Недавно о решении выслать 12 российских дипломатов сообщили в Греции. К санкциям также присоединились Словения, Латвия и Испания.

Россия даст ответ на каждый недружественный шаг в отношении Москвы. Об этом в среду, 6 апреля, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она отметила, что последние действия Запада, которые касаются выдворения дипломатов из стран, приводят к анабиозу двусторонних отношений.

Запад начал вводить антироссийские санкции после действий России на международной арене. 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных действий.

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