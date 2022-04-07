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Детские и спортивные площадки благоустроят в спорткомплексе «Авангард»

Лейла Алиева

Город
Детские и спортивные площадки благоустроят в спорткомплексе «Авангард»
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, шоссе Энтузиастов, 33 Карта всех событий

На территории спорткомплекса «Авангард» на востоке столицы оборудуют детские и спортивные площадки. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В рамках благоустройства специалисты оборудуют две детские и четыре спортивные площадки. На территории появятся новые комфортные места для прогулок с детьми и занятий различными видами спорта.

— Площадки будут обустроены с учетом интересов детей разных возрастов: одна — для ребят от шести до десяти лет, другая — для подростков от десяти до семнадцати лет. Их площадь составит 493 и 740 квадратных метров соответственно. Обязательный элемент для малышей — песочницы, в которых им нравится играть и строить замки. Кроме того, на площадке установят качалки на пружинах с лошадками и в виде своеобразных гнезд, а также более традиционные качели-лодочки, — рассказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Михаил Никифоров.

Для подростков на территории разместят полосы препятствий, карусели и спортивные снаряды, а родители смогут устроиться на удобных скамейках. Помимо этого планируется сделать современное освещение и разбить цветники.

— Для тех, кто любит спорт и хочет поддерживать хорошую физическую форму, в спорткомплексе «Авангард» обустроят площадки для игры в баскетбол, волейбол, бадминтон и настольный теннис. Все они будут оборудованы на месте существующих, — уточнил Никифоров.

По его словам, на баскетбольной площадке уложат современное резиновое покрытие, кольца на стойках будут защищены от вандалов, а вокруг построят ограждение. Вторую площадку разделят на две части — волейбольную и для воркаута. На третьей можно будет поиграть в бадминтон.

Еще одна площадка будет посвящена игре в настольный теннис, где установят четыре бетонных стола для пинг-понга, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

25 марта заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что специалисты начали инженерную подготовку перед благоустройством территории спорткомплекса «Авангард» на востоке Москвы.

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