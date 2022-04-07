Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Набор на программы стажировки и практики стартовал в Институте Генплана Москвы

Араз Салехов

Город
Набор на программы стажировки и практики стартовал в Институте Генплана Москвы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Институт Генплана Москвы объявил о старте набора на летнюю стажировку и практику для столичных студентов. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщили в пресс-службе Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура).

— За 70 лет его специалисты (Института Генплана — прим. «ВМ») создали собственную градостроительную школу с особым подходом к разработке планировочных, транспортных, инженерных и других проектов. Мы рады транслировать этот опыт молодому поколению проектировщиков в формате живого диалога, — рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

В 2022 году стажировка и практика будут посвящены Новой Москве. В ходе них студентам расскажут о том, как Троицкий и Новомосковский округа столицы менялись за десять лет. Также им дадут возможность предложить свой вариант развития этих районов.

На выбор предлагаются три программы: «Города в городе. Новая субурбия», «Новые центры притяжения для Новой Москвы» и «ТиНАО в контексте Московской агломерации». Отдельная серия воркшопов будет посвящена теме транспорта.

Прием заявок на одну из трех программ продлится до 6 июня, говорится в релизе.

Помимо этого, 15 апреля в Москве состоится день карьеры в рамках студенческой недели «Моспром studweek». Уточняется, что в ходе нее студенты смогут пройти собеседование с представителями промышленных предприятий и получить возможность дальнейшей стажировки или трудоустройства.

Также 16 апреля в Академии акварели и изящных искусств пройдет день открытых дверей. Согласно плану, в ходе программы состоятся встречи с педагогическими коллективами школы и академии, лекции, а также тематические экскурсии.

Читайте также:
Москва институт Студенты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Михаил Девятьяров
Михаил Девятьяров

Детям есть к чему стремиться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Искусствовреды и испанский стыд

Никита Масленников
Никита Масленников

Параллельный импорт будет держать в тонусе

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Молодежь выбирает округа

Александр Лосото
Александр Лосото

И старость обернем в радость

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Назло нам заморозят себя

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Финита ля комедия

Все мнения
О проекте