Набор на программы стажировки и практики стартовал в Институте Генплана Москвы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Институт Генплана Москвы объявил о старте набора на летнюю стажировку и практику для столичных студентов. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщили в пресс-службе Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура).

— За 70 лет его специалисты (Института Генплана — прим. «ВМ») создали собственную градостроительную школу с особым подходом к разработке планировочных, транспортных, инженерных и других проектов. Мы рады транслировать этот опыт молодому поколению проектировщиков в формате живого диалога, — рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

В 2022 году стажировка и практика будут посвящены Новой Москве. В ходе них студентам расскажут о том, как Троицкий и Новомосковский округа столицы менялись за десять лет. Также им дадут возможность предложить свой вариант развития этих районов.

На выбор предлагаются три программы: «Города в городе. Новая субурбия», «Новые центры притяжения для Новой Москвы» и «ТиНАО в контексте Московской агломерации». Отдельная серия воркшопов будет посвящена теме транспорта.

Прием заявок на одну из трех программ продлится до 6 июня, говорится в релизе.

Помимо этого, 15 апреля в Москве состоится день карьеры в рамках студенческой недели «Моспром studweek». Уточняется, что в ходе нее студенты смогут пройти собеседование с представителями промышленных предприятий и получить возможность дальнейшей стажировки или трудоустройства.

Также 16 апреля в Академии акварели и изящных искусств пройдет день открытых дверей. Согласно плану, в ходе программы состоятся встречи с педагогическими коллективами школы и академии, лекции, а также тематические экскурсии.