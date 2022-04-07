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Москвичей предупредили об ошибочных платежках на портале mos.ru

Лейла Алиева

Город
Москвичей предупредили об ошибочных платежках на портале mos.ru
Фото: Pexels

Пользователей официального портала мэра и правительства Москвы предупредили об ошибочных платежных квитанциях, которые не нужно оплачивать. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий (ДИТ).

— Сегодня некоторым пользователям пришли некорректные e-mail и пуш-уведомления о получении Единого платежного документа, в том числе долговых ЕПД. Эта ситуация возникла при обновлении сервиса рассылок. Оплачивать такие счета не надо, — сообщается в Telegram-канале столичного департамента информационных технологий.

Также в пресс-службе уточнили, что технические специалисты уже восстановили стабильную работу сервиса и рассылка остановлена. Тем, кто получил ошибочные уведомления, будут направлены дополнительные сообщения с разъяснениями.

1 февраля в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы сообщили о том, что заработал новый онлайн-сервис для контроля доставки печатных единых платежных документов. Согласно Жилищному кодексу РФ, платежные документы доставляются жителям не позднее первого числа месяца, следующего за истекшим. В Москве ЕПД приходит раньше, уже к середине текущего месяца.

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