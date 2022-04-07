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Движение поездов на Сокольнической линии восстановлено

Араз Салехов

Город
Движение поездов на Сокольнической линии восстановлено
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Движение на Сокольнической линии столичного метрополитена восстановлено в соответствии с графиком. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщили в Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

— Движение поездов на Сокольнической линии (1) осуществляется в соответствии с графиком, — говорится в сообщении «Дептранс. Оперативно».

В четверг, 7 апреля, дептранс сообщал об увеличении интервалов движения поездов на Сокольнической линии Московского метрополитена из-за проверки составов.

Помимо этого, стало известно, что в столице у станции метро «Славянский бульвар» до конца 2022 года появятся пять навесов «сухие ноги», которые защитят пассажиров от дождей во время пересадок.

В столице у станции метро «Славянский бульвар» до конца 2022 года планируют установить пять навесов «сухие ноги», которые защитят пассажиров от дождей во время пересадок.

С ночи 9 апреля по 10 апреля будет изменено расписание поездов на Рижском и Курском направлениях Московских центральных диаметров (МЦД-2).

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