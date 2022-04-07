Астрологи назвали пять знаков зодиака, представительницы которых становятся разлучницами

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Астрологи составили топ-5 знаков зодиака, представительниц которых можно считать прирожденными разлучницами, а также назвали способы борьбы с каждой из них.

Так, женщина-Овен отличается самоуверенностью и целеустремленностью. Поставив задачу увести мужчину у соперницы, она рано или поздно ее добьется. Бороться с ней можно лишь разозлив ее. В этом случае она предстанет перед избранником в самом невыгодном свете.

Аналогичный способ подойдет и для разлучницы под знаком Рак. Она способна выдавать себя за ангела, рядом с которой мужчина чувствует себя настоящим героем. Избавиться от нее поможет провокация, которая позволит снять с нее маску и показать истинное лицо.

Представительница созвездия Близнецы с легкостью может заполучить желаемого мужчину при помощи своего обаяния. Однако так же легко эта обольстительница способна его оставить, переключившись на другого.

Самой сложной соперницей является женщина-Телец. Она женственна, ухожена, элегантна, а также умеет выстраивать стратегию. С ней не сработают провокация и сила, поможет только хитрость. Так как ее ходы часто повторяются, можно предугадать, что она сделает дальше, пишет Пятый канал.

Астрологи уверяют, что рожденные под определенными созвездиями женщины не оставляют равнодушными никого вокруг, ради них мужчины готовы идти на все и выполнять любые их желания. Они привели три типа дам по знаку зодиака, от которых без ума все представители сильного пола.