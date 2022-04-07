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Мужчина жил у знакомого, а после обворовал его квартиру на юго-востоке Москвы

Елена Самойлова

Происшествия
Мужчина жил у знакомого, а после обворовал его квартиру на юго-востоке Москвы
Фото: moscow-live
Россия, Москва, Самаркандский бульвар Карта всех событий

Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, подозреваемого в квартирной краже. Об этом в четверг, 7 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

По установленным данным, злоумышленник по договоренности со знакомым проживал в его квартире на Самаркандском бульваре в течение недели. Воспользовавшись моментом, когда хозяин жилплощади заснул, он похитил его личные вещи и 65 тысяч рублей. Общая сумма нанесенного ущерба превысила 100 тысяч рублей.

Вскоре правоохранители задержали 34-летнего приезжего на Самаркандском бульваре. Выяснилось, что мужчина ранее был неоднократно судим. Похищенное имущество злоумышленник сбыл, денег при нем тоже не оказалось.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

6 апреля уборщица украла из квартиры работодателей драгоценности на 250 тысяч рублей.

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