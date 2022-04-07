Посла Финляндии в Москве вызвали в МИД РФ

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Антти Хелантеря, посол Финляндии в Москве, вызван в российское дипведомство. Ему был объявлен протест из-за задержания финскими таможенными органами культурных ценностей, которые принадлежат российским музеям. Об этом говорится в сообщении МИД России, распространенном в четверг, 7 апреля.

В ведомстве добавили, что экспонаты вывозились транзитом через Финляндию в Россию. До этого они находились в Италии и Японии под государственной гарантией неприкосновенности и возврата на территорию России.

— В Москве ожидают скорейшего решения финских властей относительно обеспечения возвращения в Россию музейных ценностей. До принятия такого решения на финской стороне лежит полная ответственность за хранение этих произведений искусства, — отметили в дипведомстве.

Отмечается, что финской стороне не получится «уйти от ответственности, прикрываясь позицией Евросоюза». Глава финляндского представительства обещал незамедлительно передать Хельсинки содержание демарша России, передает ТАСС.

29 марта в МИД России были вызваны три дипломата Литвы, Латвии и Эстонии.