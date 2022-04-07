Экономист оценил санкционную политику США и ЕС

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Санкционные ограничения, безусловно, повлияли на экономику России, однако куда более сильно в этой ситуации пострадал Запад. Такое мнение высказал политолог, экономист Александр Дудчак.

Он отметил, что нельзя сказать, что Россия не ощутила влияния санкционной политики со стороны Запада. Выросли цены на ряд товаров, снизился ассортимент.

Но, по мнению специалиста, в этом противостоянии у России есть все возможности для создания полного экономического и государственного суверенитета и независимости от западных стран. Санкции же обернутся против США и европейских стран, у них возникнут экономические проблемы, передает Life.ru.

В свою очередь экономист Василий Колташов добавил, что волна антироссийских санкций со стороны ЕС несет серьезные разрушения европейской экономике, из-за роста цен Россия сможет больше заработать на экспорте, передает НСН.

Россия будет отвечать на санкции Соединенных Штатов так, как посчитает нужным. Об этом в четверг, 7 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.