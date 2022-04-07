Всероссийская акция по сбору помощи зоопаркам Донбасса и Украины стартовала в Москве

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

Всероссийская акция по сбору помощи зоопаркам, аквариумам и зооуголкам Донбасса и Украины #Мывместе стартовала в Москве. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщила генеральный директор столичного зоопарка Светлана Акулова.

— Мы открываем площадку по сбору гуманитарной помощи. Мы собираем корма, ветеринарные лекарственные препараты для животных, стройматериалы для восстановления вольеров. Кроме того, в одном из зоопарков львица родила львят, и им сейчас необходим заменитель материнского молока. И мы сегодня срочно выезжаем в этот зоопарк, чтобы передать корм для малышей, — рассказала Акулова.

Также она отметила, что сообщество зоопарков постоянно поддерживает связь и каждому конкретному зоопарку, аквариуму или зооуголку планируется оказать адресную помощь. В акции приняли участие актриса театра и кино Анастасия Макеева, шахматист Сергей Карякин, музыкант Родион Газманов и заслуженный артист РФ Вячеслав Манучаров.

Пункт сбора помощи открыт ежедневно в часы работы Московского зоопарка, а перечень необходимой продукции для передачи зоопаркам, аквариумам, зооуголкам в рамках акции опубликован на сайте зоосада.

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