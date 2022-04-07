Номинация «Своих Россия не бросает!» добавлена в песенно-поэтический конкурс «А я живу в России!»

Фото: Pexels

В рамках заочного песенно-поэтического конкурса «А я живу в России!» появится дополнительная номинация «Своих Россия не бросает!». Об этом в четверг, 7 апреля, сообщили в пресс-службе конкурса.

— Название номинации перекликается с событиями последних недель. Но впервые песня «Своих Россия не бросает!» прозвучала на «Гринландии» еще в 2014 году... Песня родилась по мотивам Крымской весны, нашла отклик в сердцах настоящих патриотов России и сегодня стала как никогда актуальной, — говорится в сообщении.

В данную номинацию будут приниматься песни и стихи от авторов, исполнителей и коллективов, посвященные России. Так, авторы могут написать композицию и посвятить ее солдатам Великой Отечественной войны, защитникам Донбасса, а также всем борцам с терроризмом, сообщает пресс-служба.

Помимо этого, у стен Музея Победы 4 апреля начался ежегодный городской конкурс «Смотр строя и песни. Марш победителям!». Конкурс проводится в рамках городского проекта «Кадетский класс в московской школе».

Также был завершен прием заявок на конкурс короткометражного игрового и документального кино «Взгляд на город». В общей сложности было подано 200 заявок.