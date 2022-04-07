Мишустин: Экономике РФ нужно полгода, чтобы перестроится на работу в условиях санкций

Фото: Пресс-служба Госдумы

Российской экономике нужно минимум полгода, чтобы перестроится на работу в условиях западных санкций. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

— Время нужно экономике, чтобы перестроиться. Это невозможно при таком ударе не иметь хотя бы полгода, чтобы при таком ударе перестроиться, — заявил он.

Мишустин подчеркнул, что правительство направило все свои силы на адаптацию отечественной экономики к текущим реалиям, передает ТАСС.

До этого российский премьер-министр заявил, что количество санкций в отношении РФ превысило отметку шесть тысяч, а целью их введения был удар по каждому жителю страны.

Тем не менее, несмотря на тщательно спланированные санкции, российская экономика осталась цела. Мишустин подчеркнул, что подобные действия не применялись даже в годы холодной войны. По его мнению, цель Запада — отбросить Россию на десятилетия назад и отрезать от внешнего мира. С помощью введения рестрикций делается все возможное, чтобы разогнать инфляцию, создать дефицит потребительских товаров и в конечном итоге — социальную напряженность