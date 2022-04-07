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Мужчина устроил бой за редкую банкноту в баре в Иванове

Елена Самойлова

Происшествия
Мужчина устроил бой за редкую банкноту в баре в Иванове
Фото: МВД Медиа

Ценной банкнотой мужчина вначале расплатился, а затем попытался вернуть ее, угрожая ножом. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщили в пресс-службе УМВД России по Ивановской области.

По данным ведомства, купюру номиналом тысяча рублей житель Иванова несколько дней назад принес в бар и расплатился ею за алкогольные напитки. Затем он попросил сотрудницу бара не сдавать купюру вместе с выручкой.

Фигурант объяснил свою просьбу тем, что эта банкнота имеет большую нумизматическую ценность — ее номер уникален и состоит из семи шестерок, что в разы повышает стоимость номинала.

— Потратить тысячерублевку мужчина решился ввиду того, что очень хотел выпить и пообещал в ближайшее время банкноту выкупить, — пояснили в пресс-службе.

Женщина сдержала обещание и сохранила деньги, однако нужную сумму для выкупа редкой банкноты посетитель так и не нашел. Сначала он пытался договориться с барменом и обменять ее на часы, а затем стал угрожать девушке ножом и отобрал купюру.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Банкноту с номером 6666666 полицейские изъяли, а эксперты подтвердили ее нумизматическую ценность.

Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В Москве местный житель украл у своего друга в центре столицы более 1,5 миллиона рублей.

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