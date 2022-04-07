Выступление Зеленского с бойцами «Азова» спровоцировало скандал в парламенте Греции

Фото: president.gov.ua

Совместное выступление президента Украины Владимира Зеленского и двух бойцов батальона «Азов» вызвало скандал в парламенте Греции.

Украинский лидер во время выступления рассказал парламентариям об обстановке на Украине, призвал Грецию отправить в республику гуманитарную помощь, а также предложил депутатам посмотреть видеоролик с обращением двух бойцов из Мариуполя.

Первый представился Леонта Михаилом. Он заявил, что сражается с «русскими нацистами», и попросил у греков помощи. Второй боец «Азова» назвался Анастасиосом и тоже запросил гуманитарную помощь у Греции.

Речь Зеленского была проигнорирована депутатами Компартии Греции (КПГ) и правой партии «Греческое решение» — парламентарии отказались присутствовать на заседании в это время.

При этом отмечается, что участники правящей партии Греции «Новая демократия» поприветствовали украинского лидера. Спикер парламента Константинос Тасулас отметил, что Афины принимают происходящее на Украине близко к сердцу и всегда стремились помочь Киеву.

Председатель партии «СИРИЗА — Прогрессивный альянс» и лидер официальной оппозиции Алексис Ципрас не встал после окончания выступления Зеленского, а секретарь партии Ципраса Ольга Геровасили подчеркнула, что появление в кадре бойцов «Азова» недопустимо. Парламентарии также потребовали объяснений от Тасуласа, передает РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.