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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров получил звание генерал-майора. Вручил Кадырову погоны и зачитал указ президента РФ Владимира Путина командующий Северо-Кавказским округом войск нацгвардии России генерал-лейтенант Сергей Захаров в четверг, 7 апреля.

— Присвоено очередное воинское звание высшего офицера генерал-лейтенант генерал-майору Кадырову Рамзану Ахматовичу главе Чеченской Республики, — зачитал Захаров.

Уточняется, что торжественная церемония прошла в Грозном.

Кроме того, звание генерал-лейтенанта присвоили первому заместителю командующего Северо-Кавказским округом войск нацгвардии РФ генерал-майору Алибеку Делимханову.

В 2020 году Кадырову присвоили звание генерал-майора. Более того, глава Чеченской республики удостоен высшей награды страны — Герой Российской Федерации, передает ТАСС.

5 апреля Кадыров сообщил о сдаче в плен более 260 украинских морпехов в Мариуполе. По его словам, 267 пехотинцев из 503-го батальона, который приписан к 36-й отдельной бригаде морской пехоты ВМСУ, сдались в плен в Мариуполе российским военным.