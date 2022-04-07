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СК будет ходатайствовать об аресте мужчины, совершившего убийство в 2008 году

Елена Самойлова

Происшествия
СК будет ходатайствовать об аресте мужчины, совершившего убийство в 2008 году
Фото: СК РФ
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, район Северный, посёлок Северный Карта всех событий

Задержан мужчина, обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего в 2008 году на северо-востоке столицы. Об этом в четверг, 7 апреля, Вечерней Москве сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, инцидент произошел в марте 2008 года недалеко от жилого дома в поселке Северном. В ходе возникшего конфликта обвиняемый избил прохожего, а затем скрылся с места происшествия. Потерпевший был госпитализирован в больницу, где скончался от полученных травм.

— В ходе работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет проанализированы материалы уголовного дела, а также тщательно проверены собранные доказательства. Фигурант проверен с учетом применения современных криминалистических методов и баз данных, — рассказала представитель ведомства.

Видео: МВД Медиа

Кроме того, выяснилось, что у 36-летнего мужчины имеется несколько судимостей.

Также рамках уголовного дела были проведены допросы нескольких очевидцев, их показания в совокупности с имеющимися доказательствами подтверждают причастность фигуранта к совершению преступления.

— Следствие намерено ходатайствовать перед Бутырским районным судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу, — резюмировала Иванова.

Утром 7 апреля стало известно, что мужчина, совершивший убийство 25 лет назад, предстанет перед судом в Иркутске.

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