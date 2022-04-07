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Центробанк понизил официальный курс доллара на 8 апреля

Георгий Соланович

Общество
Центробанк понизил официальный курс доллара на 8 апреля
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Банк России понизил официальный курс доллара на пятницу, 8 апреля, на шесть рублей и 34,15 копеек. Об этом следует из данных на сайте ЦБ РФ.

Так, курс доллара на завтра — 76,2547 рубля, а курс евро, который понизился на семь рублей и 30,68 копеек, — 83,293 рубля, отмечается на сайте регулятора.

До этого сообщалось, что курс доллара на Московской бирже опустился до уровня 80 рублей впервые с начала спецоперации ВС РФ на Украине. По состоянию на 18:29 доллар стоил ровно 80 рублей, евро при этом в 18:38 торговался на уровне 87,41 рубля.

Сотрудник Питтсбургского университета Дэн Ковалик напомнил опыт многих стран, которые переходили на другие валюты в международных расчетах из-за санкций США. Он добавил, что рубль обеспечен золотом, что усиливает значение российской валюты. В то время как роль доллара будет постепенно снижаться.

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что курс доллара не может опуститься до 50 рублей, поскольку для этого нужно, чтобы отечественная экономика значительно повысила свою эффективность.

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