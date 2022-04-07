Новак: Некоторые страны уже согласились платить за газ РФ в рублях

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Европейские страны и компании занимаются изучением оплаты за газ РФ в рублях, некоторые из них уже согласились на условия Москвы. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

— Сейчас страны и компании европейские, которые являются потребителями российского газа, изучают этот вопрос. Мы слышим разные заявления. Есть те, которые уже согласились с таким подходом, есть страны, которые изучают (возможность оплаты газа в рублях — прим. «ВМ»), — заявил он.

Новак также подчеркнул, что платежи за газ будут осуществляться по установленному правительством России порядку и согласно указу президента РФ Владимира Путина, передает ТАСС.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация не будет принимать плату за поставки газа в долларах и евро и перейдет к расчетам исключительно в рублях.

31 марта Путин подписал указ, который обязывает недружественные страны оплачивать энергетические ресурсы рублями. По его словам, теперь таким государствам придется открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газового топлива.