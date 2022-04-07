Семь комплексов по обработке отходов построят в Бурятии до конца 2025 года

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Генеральный директор РЭО Денис Буцаев и губернатор Республики Бурятия Алексей Цыденов определили приоритетные проекты по строительству инфраструктуры обращения с ТКО в регионе. На территории области появится семь новых объектов для обработки отходов.

Денис Буцаев напомнил, что в прошлом году вице-премьер Виктория Абрамченко дала поручение о строительстве инфраструктуры для сохранения озера Байкал. Есть необходимость развивать раздельный сбор отходов, строить новые объекты обработки и утилизации ТКО.

— В связи с этим обсудили с Алексеем Самбуевичем развитие инфраструктуры обращения с ТКО в Бурятии. Мы определили перспективные объекты, которые нужно построить в регионе в первую очередь, — отметил Буцаев.

Ввод в эксплуатацию новых предприятий запланирован на 2024 год. Это касается объектов обработки и утилизации. В настоящее время по четырем из семи комплексных объектов уже разработана проектно-сметная документация.

Пять приоритетных проектов будут реализованы в Кабанском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Тарбагатайском и Бургузинском районах Бурятии, передает «360».

Ранее сообщалось, что завод по переработке отходов построят в Чувашии до 2024 года.