Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Семь комплексов по обработке отходов построят в Бурятии до конца 2025 года

Ирина Игнатенко

Общество
Семь комплексов по обработке отходов построят в Бурятии до конца 2025 года
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев и губернатор Республики Бурятия Алексей Цыденов определили приоритетные проекты по строительству инфраструктуры обращения с ТКО в регионе. На территории области появится семь новых объектов для обработки отходов.

Денис Буцаев напомнил, что в прошлом году вице-премьер Виктория Абрамченко дала поручение о строительстве инфраструктуры для сохранения озера Байкал. Есть необходимость развивать раздельный сбор отходов, строить новые объекты обработки и утилизации ТКО.

— В связи с этим обсудили с Алексеем Самбуевичем развитие инфраструктуры обращения с ТКО в Бурятии. Мы определили перспективные объекты, которые нужно построить в регионе в первую очередь, — отметил Буцаев.

Ввод в эксплуатацию новых предприятий запланирован на 2024 год. Это касается объектов обработки и утилизации. В настоящее время по четырем из семи комплексных объектов уже разработана проектно-сметная документация.

Пять приоритетных проектов будут реализованы в Кабанском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Тарбагатайском и Бургузинском районах Бурятии, передает «360».

Ранее сообщалось, что завод по переработке отходов построят в Чувашии до 2024 года.

Читайте также:
переработка бытовых отходов переработка отходов заводы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Михаил Девятьяров
Михаил Девятьяров

Детям есть к чему стремиться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Искусствовреды и испанский стыд

Никита Масленников
Никита Масленников

Параллельный импорт будет держать в тонусе

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Молодежь выбирает округа

Александр Лосото
Александр Лосото

И старость обернем в радость

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Назло нам заморозят себя

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Финита ля комедия

Все мнения
О проекте