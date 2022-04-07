Присяжные вынесли обвинительный приговор по делу об убийстве в Подмосковье

Фото: Пресс-служба суда / АГН Москва

Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт в отношении двух москвичей по уголовному делу об убийстве и укрывательстве преступления. Об этом в четверг, 7 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Следствие и суд установили, что 24 ноября 2019 года в подсобном помещении ювелирного магазина один из мужчин убил знакомого, нанеся ему множество колото-резаных ранений неустановленным предметом. После этого он спрятал труп в картонную коробку и вывез его при помощи своего знакомого. После этого злоумышленник расчленил тело и утопил фрагменты в реке Рузе.

Спустя несколько дней останки погибшего обнаружили рыбаки.

Преступников удалось задержать. Один из них на стадии предварительного расследования пытался ввести следствие в заблуждение, скрывая доказательства преступления.

Следователи провели более 50 допросов и очных ставок, а также осмотры с применением криминалистической техники, изучили видео с камер наружного наблюдения, изъяли автомобиль, на котором перевозился труп погибшего, а также провели более 30 экспертиз, в том числе дактилоскопические, молекулярно-генетические, психолого-психиатрические и другие.

— Следствием была собрана неопровержимая доказательственная база, и суд присяжных единогласно счел подсудимых виновными. Приговором судьи одному подсудимому назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, второму — в виде штрафа в размере 180 тысяч рублей, — рассказала Ольга Врадий.

Также в качестве компенсации морального вреда с подсудимых будет взыскано 1,8 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что мужчину отправили в колонию на 14 лет за заказное убийство в Подмосковье.