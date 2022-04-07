Боевики нацбатов Украины обстреляли машины с мирными жителями близ Харькова

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Подразделения боевиков националистических батальонов Украины под Харьковом обстреляли машины с мирными жителями, которые пытались выехать в Россию. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

— В Харьковской области на блокпостах, расположенных на выездах из населенных пунктов Дергачи и Слатино, боевики одного из националистических батальонов обстреляли легковые автомобили с мирными гражданами, которые самостоятельно пытались выехать в направлении Российской Федерации. Есть раненые, — заявил он.

Мизинцев также добавил, что выехать из блокированных ВСУ населенных пунктов можно только с помощью «проводников» — мирных жителей, вступивших в ряды территориальной обороны. Такая «поездка» желающим обойдется в сумму от 100 до 200 долларов, передает ТАСС.

7 апреля российские военные взяли под контроль приборостроительный завод в Изюме в Харьковской области. На захваченном предприятии обнаружили доказательства сотрудничества НАТО и Украины в создании военной продукции. Кроме того, завод занимался созданием «новых образцов вооружения и техники ВСУ».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.